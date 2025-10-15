Auxilia construção muscular, aumenta imunidade e reduz gordura: os benefícios do iogurte natural à saúde

Por VivaBem

O iogurte natural é rico em nutrientes e probióticos, beneficiando a digestão e a saúde geral.

iStock

Fornece proteínas essenciais para a construção e recuperação muscular, sendo ideal para praticantes de atividades físicas.

Getty Images

Auxilia no controle de peso, aumentando a saciedade e ajudando na queima de gordura, especialmente em versões sem açúcar e desnatadas.

iStock

Favorece a saúde do coração, contribuindo para a redução da gordura abdominal e controle do colesterol, pressão arterial e resistência à insulina.

iStock

Melhora a saúde intestinal, pois os probióticos fortalecem a microbiota e auxiliam na digestão e absorção de nutrientes.

iStock

Reforça o sistema imunológico, reduzindo inflamações e fortalecendo a defesa contra patógenos.

iStock

Fortalece ossos e dentes, fornecendo cálcio, fósforo, potássio e magnésio, essenciais para a estrutura óssea.

iStock

Apoia a saúde mental, com vitaminas do complexo B e fatores neurotróficos que ajudam na memória e prevenção do declínio cognitivo.

iStock

Pode ser consumido puro, combinado com frutas, sementes e cereais, ou usado em receitas, desde que não seja exposto a altas temperaturas para preservar os probióticos.

Gustavo Pitta/Divulgação

Pessoas com intolerância à lactose, alergia ao leite ou doenças autoimunes devem ter cautela e buscar orientação médica antes do consumo.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 15 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também