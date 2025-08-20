Aumenta produção de energia, ajuda emagrecer e controla colesterol: os benefícios da coenzima Q10 à saúde

O que é a coenzima Q10 e suas funções; Substância presente em todas as células, essencial na produção de energia, lipossolúvel e conhecida como ubiquinona. É produzida pelo corpo e encontrada em alimentos.
Atua nas mitocôndrias, controlando o transporte de elétrons, prevenindo danos celulares e beneficiando órgãos com alta demanda energética, como músculos e fígado.
Estudos apontam controle de colesterol, redução de radicais livres, melhora em sintomas de depressão no transtorno bipolar e ação antioxidante.
Não emagrece diretamente, mas pode favorecer a perda de peso ao melhorar a produção de energia para atividades físicas.
Alimentos ricos em coenzima Q10; Abacate, brócolis, cogumelos frescos, espinafre, sardinha, nozes, gergelim, pistache, entre outros.
Indicada para usuários de estatinas, idosos e pessoas com doenças que afetam o metabolismo mitocondrial. A produção diminui com a idade.
Sintomas de deficiência; Falta de energia, que pode estar associada a carências de aminoácidos, vitamina B6 ou fatores genéticos.
Doses recomendadas; Entre 30 e 400 mg por dia, dependendo das necessidades médicas específicas. A orientação de um especialista é essencial.
Como tomar o suplemento; Deve ser consumido com refeições contendo gordura para melhorar a absorção. A dose e o horário precisam ser ajustados por um médico.
Contraindicações e interações; Suplementação é segura, mas pode interferir em medicamentos como anticoagulantes. Orientação profissional é fundamental.
