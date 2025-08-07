Aumenta massa muscular, suga açúcar e fortalece ossos: os benefícios da amêndoa à saúde

A amêndoa é rica em antioxidantes, como a vitamina E, que protegem o organismo contra o envelhecimento celular e processos inflamatórios.
Possui gorduras monoinsaturadas que ajudam a reduzir o colesterol LDL, protegendo o coração e prevenindo doenças cardiovasculares.
Contém boas doses de proteínas e fibras, que aumentam a saciedade e contribuem para o controle do peso corporal.
Com 20 g de proteínas por 100 g, a amêndoa favorece o ganho de massa muscular e a recuperação pós-treino, sendo ótima para vegetarianos e veganos.
Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, por ter baixo índice glicêmico e melhorar a sensibilidade à insulina, sendo útil em casos de pré-diabetes.
Igor Alecsander/Getty Images
As fibras e o magnésio presentes na amêndoa auxiliam no bom funcionamento do intestino, prevenindo a prisão de ventre.
Os antioxidantes da amêndoa contribuem para a saúde da pele, combatendo os radicais livres que aceleram o envelhecimento.
Rica em cálcio, magnésio e fósforo, fortalece ossos e dentes, ajudando na prevenção da osteoporose.
A porção ideal é de 30 g por dia (cerca de 25 unidades); evite versões com açúcar, defumadas ou para crianças pequenas, e fique atento a possíveis alergias e contaminações por fungos.
Para saber mais, acesse VivaBem.