Aumenta massa muscular, suga açúcar e fortalece ossos: os benefícios da amêndoa à saúde

Por VivaBem

A amêndoa é rica em antioxidantes, como a vitamina E, que protegem o organismo contra o envelhecimento celular e processos inflamatórios.

iStock

Possui gorduras monoinsaturadas que ajudam a reduzir o colesterol LDL, protegendo o coração e prevenindo doenças cardiovasculares.

iStock

Contém boas doses de proteínas e fibras, que aumentam a saciedade e contribuem para o controle do peso corporal.

iStock

Com 20 g de proteínas por 100 g, a amêndoa favorece o ganho de massa muscular e a recuperação pós-treino, sendo ótima para vegetarianos e veganos.

Getty Images

Ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, por ter baixo índice glicêmico e melhorar a sensibilidade à insulina, sendo útil em casos de pré-diabetes.

Igor Alecsander/Getty Images

As fibras e o magnésio presentes na amêndoa auxiliam no bom funcionamento do intestino, prevenindo a prisão de ventre.

iStock

Os antioxidantes da amêndoa contribuem para a saúde da pele, combatendo os radicais livres que aceleram o envelhecimento.

iStock

Rica em cálcio, magnésio e fósforo, fortalece ossos e dentes, ajudando na prevenção da osteoporose.

Moyo Studio/IStock

A porção ideal é de 30 g por dia (cerca de 25 unidades); evite versões com açúcar, defumadas ou para crianças pequenas, e fique atento a possíveis alergias e contaminações por fungos.

iStock

iStock
Publicado em 07 de agosto de 2025.

