Aumenta massa muscular, protege dentes e fortalece coração: os benefícios do amaranto à saúde

O amaranto é uma planta originária da América Central, amplamente consumida na dieta pré-Colombiana e que tem se espalhado para outras regiões.
O amaranto é uma rica fonte de proteína vegetal, contendo todos os aminoácidos essenciais, o que o torna altamente nutritivo, comparável à carne, ovos e leite.
É o único grão que contém cálcio biodisponível, sendo uma excelente opção para fortalecer ossos e dentes.
Prevenção da Anemia: Com 7,61 mg de ferro por 100 g de grão seco, o amaranto ajuda a prevenir anemia ferropriva, que é comum devido à ingestão inadequada de ferro.
Controle do Colesterol: Estudos mostram que o amaranto reduz o colesterol LDL (ruim) sem afetar o HDL (bom), ajudando na saúde cardiovascular.
Saúde Intestinal: Rico em fibras, o amaranto promove saciedade e melhora o funcionamento do intestino, mas deve ser consumido com moderação devido ao seu alto índice glicêmico.
Massa Muscular: O consumo regular de amaranto auxilia na formação e manutenção da massa muscular, especialmente em idosos, como comprovado por estudos da Unicamp.
Versatilidade Culinária: Com sabor suave, o amaranto pode ser utilizado em diversas receitas, tanto doces quanto salgadas, como pães, bolos, tortas e cuscuz.
Substituto do Trigo: Por não conter glúten, o amaranto é uma excelente opção para celíacos, oferecendo elasticidade e viscosidade semelhantes às farinhas de trigo.
Alto Valor Nutritivo: A farinha de amaranto tem um elevado teor proteico e é mais nutritiva que outras farinhas de cereais, sendo uma alternativa saudável em diversas preparações.
Devido ao seu alto valor calórico (365 kcal por 100 g), o amaranto deve ser consumido com moderação, especialmente por pessoas em dietas de emagrecimento ou com diabetes.
Embora não haja uma quantidade diária exata recomendada, nutricionistas sugerem que o consumo de amaranto não ultrapasse 45 gramas diárias, equivalente a três colheres de sopa.
Para saber mais, acesse VivaBem.