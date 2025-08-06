Aumenta massa muscular, protege dentes e fortalece coração: os benefícios do amaranto à saúde

Origem e popularidade do amaranto: Planta da América Central, era consumida por civilizações pré-colombianas e atualmente é cultivada globalmente.

Proteína vegetal de alto valor biológico: Contém todos os aminoácidos essenciais e é comparável a alimentos como carne, ovos e leite, sendo ideal para veganos e vegetarianos.

Fonte única de cálcio biodisponível: É o único grão com cálcio de alta absorção, contribuindo para ossos e dentes fortes.

Ajuda na manutenção da massa magra: Rica em proteínas, auxilia no ganho muscular, especialmente em idosos, com consumo indicado de 1-2 colheres diárias.

Previne anemia ferropriva: Contém 7,61 mg de ferro por 100 g, ajudando a suprir a recomendação diária de 14 mg para adultos.

Reduz colesterol ruim (LDL): Modula o colesterol, reduzindo o LDL sem interferir no HDL, graças às proteínas, fibras e gorduras saudáveis.

Regula o intestino e promove saciedade: Rico em fibras, melhora a digestão e aumenta o tempo de saciedade, auxiliando na saúde intestinal.

Controle do índice glicêmico: Apesar de alto índice glicêmico, pode ser combinado com outros alimentos para evitar picos de glicose.

Contraindicações: Altamente calórico (365 kcal/100 g), deve ser consumido com moderação por pessoas em dieta ou com diabetes.

Versatilidade culinária: Pode ser usado em farinhas para pães, bolos, tortas, grãos cozidos como arroz ou em pipoca, e flocos em saladas, iogurtes ou mingaus.

Substituto do trigo para celíacos: Livre de glúten, possui elasticidade e viscosidade para substituir farinhas tradicionais em receitas.

Quantidade recomendada: O consumo diário ideal é de até 45 g (3 colheres de sopa), para obter benefícios nutricionais sem excessos.

Publicado em 06 de agosto de 2025.

