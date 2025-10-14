Aumenta massa magra, reduz cansaço e fortalece imunidade: os benefícios do fígado bovino à saúde

Por VivaBem

Preferência pelo Fígado Bovino: Muitos optam pelo fígado de boi pelo sabor intenso e preço acessível.

iStock

É uma víscera rica em vitamina A, complexo B (B1, B2, B3, B5, B6 e B12), ferro e proteínas de alta qualidade.

YelenaYemchuk/Getty Images/iStockphoto

Ajuda a Reduzir Inflamações: A vitamina B12 presente no fígado auxilia no alívio de processos inflamatórios, como asma e artrite.

iStock

Ação no Metabolismo e Energia: O consumo de fígado ajuda a reduzir o cansaço físico e mental.

Gety Images

Fonte de Proteínas Essenciais: Com 29,9g de proteínas por 100g, o fígado fornece aminoácidos essenciais que beneficiam músculos e órgãos.

iStock

Benefícios para Massa Muscular: Auxilia na construção e preservação de massa magra, especialmente útil para idosos.

iStock

Prevenção da Anemia: Rico em ferro, vitamina B12 e ácido fólico, o fígado contribui para a produção de glóbulos vermelhos, prevenindo anemia.

iStock

Fortalecimento do Sistema Imune e Visão: A vitamina A do fígado beneficia o sistema imunológico e a visão.

iStock

Saúde da Pele, Unhas e Cabelo: Contém cobre, selênio e zinco, nutrientes que melhoram a pele, fortalecem unhas e promovem cabelo saudável.

iStock

Efeitos Antioxidantes: O cobre age como antioxidante e o selênio favorece o bom funcionamento da tireoide.

iStock

Cuidados com o Colesterol: Pessoas com colesterol alto devem consumir com moderação, pois o fígado é rico em colesterol.

iStock

Metais Pesados: Pode conter metais pesados, e o consumo excessivo pode impactar a função renal e o metabolismo.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 14 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também