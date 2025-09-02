Aumenta massa magra, reduz cansaço e fortalece imunidade: os benefícios do fígado bovino à saúde

Preferência pelo Fígado Bovino: Muitos optam pelo fígado de boi pelo sabor intenso e preço acessível.
É uma víscera rica em vitamina A, complexo B (B1, B2, B3, B5, B6 e B12), ferro e proteínas de alta qualidade.
Ajuda a Reduzir Inflamações: A vitamina B12 presente no fígado auxilia no alívio de processos inflamatórios, como asma e artrite.
Divulgação/Rômulo Fialdini
Ação no Metabolismo e Energia: O consumo de fígado ajuda a reduzir o cansaço físico e mental.
Fonte de Proteínas Essenciais: Com 29,9g de proteínas por 100g, o fígado fornece aminoácidos essenciais que beneficiam músculos e órgãos.
Benefícios para Massa Muscular: Auxilia na construção e preservação de massa magra, especialmente útil para idosos.
Prevenção da Anemia: Rico em ferro, vitamina B12 e ácido fólico, o fígado contribui para a produção de glóbulos vermelhos, prevenindo anemia.
Fortalecimento do Sistema Imune e Visão: A vitamina A do fígado beneficia o sistema imunológico e a visão.
Saúde da Pele, Unhas e Cabelo: Contém cobre, selênio e zinco, nutrientes que melhoram a pele, fortalecem unhas e promovem cabelo saudável.
Efeitos Antioxidantes: O cobre age como antioxidante e o selênio favorece o bom funcionamento da tireoide.
Cuidados com o Colesterol: Pessoas com colesterol alto devem consumir com moderação, pois o fígado é rico em colesterol.
Metais Pesados: Pode conter metais pesados, e o consumo excessivo pode impactar a função renal e o metabolismo.
