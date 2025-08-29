Aumenta imunidade, controla açúcar no sangue e reduz colesterol: os benefícios da semente de abóbora à saúde

Previne a anemia; Rica em ferro, a semente de abóbora é uma excelente aliada para evitar a anemia, especialmente quando consumida com fontes de vitamina C.

Protege o coração; Contém magnésio, zinco, fitoesteróis e ômega 3, nutrientes que ajudam a reduzir colesterol, triglicerídeos e pressão arterial.

Apoia a saúde da próstata e bexiga; Substâncias presentes na semente aliviam sintomas de hiperplasia prostática benigna e problemas urinários.

Reduz o risco de câncer; Compostos fitoquímicos, como fitoestrógenos, ajudam na prevenção de câncer, como o de mama em mulheres na pós-menopausa.

Fonte de magnésio; Essencial para mais de 600 reações no corpo, como controle da pressão arterial, saúde óssea e regulação da glicemia.

Regula o açúcar no sangue; Rica em magnésio e fibras, ajuda no controle da glicemia e é benéfica para diabéticos e pré-diabéticos.

Fortalece a imunidade; O alto teor de zinco e fibras melhora a função imunológica e protege contra patógenos.

Oferece ação antioxidante; Contém vitamina E e outros antioxidantes que combatem inflamações e favorecem a saúde geral.

Boa fonte de proteína; Contribui para a ingestão proteica diária, sendo ideal em dietas veganas e vegetarianas quando combinada com cereais e vegetais.

Publicado em 29 de agosto de 2025.

