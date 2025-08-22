Aumenta hemoglobina no sangue, regula colesterol e controla açúcar: os benefícios do feijão à saúde

Presente em diversos pratos tradicionais, o feijão é uma leguminosa rica em nutrientes que proporciona múltiplos benefícios à saúde, sendo essencial na alimentação diária.
Combate à Anemia: Rico em ferro e ácido fólico, o feijão ajuda a prevenir a anemia ferropriva e melhora os níveis de hemoglobina no sangue, especialmente quando combinado com fontes de vitamina C.
Auxilia na Perda de Peso: As fibras e carboidratos de absorção lenta do feijão aumentam a saciedade, reduzindo o risco de obesidade e promovendo uma dieta equilibrada.
Reduz o Colesterol: Consumir feijão regularmente diminui os níveis de colesterol LDL (colesterol ruim), protegendo a saúde cardiovascular, graças às suas fibras solúveis.
Regula a Glicose e Combate o Diabetes: Com baixo índice glicêmico e rico em amido resistente, o feijão evita picos de insulina e é benéfico para diabéticos.
Igor Alecsander/Getty Images
Faz Bem para o Coração: Ao reduzir o colesterol e melhorar a circulação, o consumo de feijão diminui o risco de doenças cardíacas e outros problemas cardiovasculares.
Previne o Câncer Colorretal: Rico em lectinas, o feijão inibe o crescimento de células tumorais, contribuindo para a prevenção do câncer colorretal.
Melhora a Saúde Intestinal: Com fibras e compostos fenólicos, o feijão regula a microbiota intestinal e promove um trânsito intestinal saudável.
Versatilidade no Consumo e Dicas de Preparo: O feijão pode ser consumido em saladas, sopas, feijoadas e outros pratos. Deixar os grãos de molho antes do preparo reduz gases e melhora a digestão.
O feijão é um alimento nutritivo, acessível e versátil, fundamental para uma dieta equilibrada, com benefícios comprovados para a saúde geral.
Para saber mais, acesse VivaBem.