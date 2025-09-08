Aumenta ganho de músculos, reduz câimbras e controla glicose: os benefícios da pasta de amendoim à saúde

O que é a pasta de amendoim: Produzida a partir do amendoim torrado, com óleos e outros ingredientes, é rica em nutrientes e popular entre praticantes de exercícios.

Composição nutricional: Contém gorduras saudáveis, proteínas, vitaminas (E, B6), minerais (magnésio, ferro, zinco), antioxidantes e cerca de 163 kcal por colher de sopa (30 g).

Benefícios para quem pratica exercícios: Rica em proteínas, calorias e minerais como potássio e magnésio, melhora contrações musculares, previne câimbras e reduz fadiga muscular.

Saúde óssea e imunidade: Magnésio fortalece os ossos, enquanto vitamina E e antioxidantes reforçam o sistema imunológico e combatem o envelhecimento celular.

Controle da glicemia: Fonte de ômega-9 e fibras, reduz o risco de diabetes tipo 2, se consumida regularmente como parte de uma dieta equilibrada.

Contribuição para o emagrecimento: Ácido oleico promove saciedade e queima de gordura localizada, ajudando no controle de peso, mesmo sendo calórica.

Benefícios para o cérebro e coração: Niacina reduz o risco de Alzheimer, enquanto "gorduras boas" e antioxidantes protegem contra doenças cardíacas e reduzem colesterol ruim.

Dicas de consumo: Recomenda-se até duas colheres por dia. Combina com frutas, torradas, tapiocas, iogurtes, mingaus, saladas e até pratos salgados.

Como escolher a melhor pasta: Prefira opções com apenas amendoim como ingrediente, sem adição de açúcares, sal ou gorduras hidrogenadas; boas marcas podem incluir mel ou gengibre.

Riscos e cuidados: Pode conter aflatoxinas (substâncias tóxicas) ou causar alergias. Escolha produtos de boa procedência ou prepare versões caseiras para maior segurança.

Publicado em 08 de setembro de 2025.

