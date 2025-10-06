Aumenta ganho muscular, preserva massa magra e ajuda emagrecimento: os benefícios da albumina à saúde

Por VivaBem

Suplemento feito da clara do ovo, rico em proteína, disponível em pó ou cápsulas, com ou sem sabor.

iStock

Ajuda a atingir a meta diária de proteína, especialmente útil para atletas e praticantes de atividades físicas.

iStock

Mais acessível que o whey e ideal para quem tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite.

iStock

Uma dose (30 g) tem cerca de 113 kcal, similar ao whey isolado, com pouca gordura e carboidrato.

iStock

Tem o mesmo potencial do whey para construção muscular, por ser proteína de alto valor biológico.

iStock

Promove saciedade por ser de digestão lenta e ajuda a preservar a massa magra durante dietas.

iStock

Doses elevadas podem causar ganho de peso; o consumo deve ser ajustado com ajuda de um nutricionista.

iStock

Pode causar gases com mau cheiro, enjoo, diarreia e desconfortos gastrointestinais, especialmente em excesso.

iStock

Deve ser distribuída ao longo do dia, evitando o pré-treino em algumas pessoas por ser de lenta digestão.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 06 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também