Aumenta ganho muscular, controla peso e melhora imunidade: os benefícios da moela de frango à saúde

A moela de frango é uma excelente fonte de proteínas e possui baixo teor de gordura, sendo uma alternativa saudável à carne bovina.

Rica em ferro, zinco e vitaminas do complexo B, auxilia no bom funcionamento do organismo e na prevenção da anemia.

Faz parte do sistema digestivo de algumas aves e funciona como um "estômago mecânico", triturando os alimentos ingeridos.

Contribui para o ganho e fortalecimento muscular, pois fornece aminoácidos essenciais para a síntese de proteínas.

Ajuda no controle do peso, pois tem baixo teor calórico e pode ser incluída em dietas equilibradas.

Melhora a imunidade devido à presença de vitaminas A, C, E e minerais essenciais como o zinco e o fósforo.

Possui baixo teor de lipídios, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares quando consumida com moderação.

Pode ser preparada de diversas formas, como cozida, ensopada, frita, grelhada ou ao molho, sendo popular em várias culturas.

Apesar dos benefícios, deve ser consumida com moderação devido ao alto teor de colesterol, que pode impactar a saúde cardiovascular.

O preparo com vegetais e ingredientes saudáveis pode equilibrar a refeição e potencializar os benefícios nutricionais da moela.

Publicado em 12 de agosto de 2025.

