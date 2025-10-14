Aumenta ganho muscular, controla açúcar e fortalece ossos: os benefícios da amêndoa à saúde

As amêndoas são ricas em gorduras monoinsaturadas que ajudam a reduzir o colesterol LDL e proteger o coração.
São boas aliadas na perda de peso por conter proteínas e fibras que aumentam a saciedade.
Fornecem alto teor de proteínas, sendo ótimas para quem busca ganhar ou manter massa muscular.
Ajudam a controlar o açúcar no sangue e são indicadas para pessoas com pré-diabetes ou síndrome metabólica.

Melhoram o funcionamento intestinal devido às fibras e ao magnésio, prevenindo a prisão de ventre.
Contêm antioxidantes como vitamina E, flavonoides e taninos, que reduzem inflamações no organismo.
Contribuem para uma pele mais saudável e protegida contra os danos dos radicais livres.
São fonte de cálcio, magnésio e fósforo, ajudando na saúde óssea e na prevenção da osteoporose.
Devem ser consumidas com moderação e atenção, pois podem causar alergias, intoxicações ou engasgos em crianças.
