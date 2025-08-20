Aumenta ganho de músculos, ajuda emagrecimento e equilibra açúcar no sangue: os benefícios da batata doce à saúde

A batata-doce é uma fonte saudável de carboidratos, com cerca de 77 calorias e 18,4g de carboidratos a cada 100g cozida.
Rica em fibras, proteínas, vitaminas (A, C, E, K e complexo B) e minerais como potássio, cálcio, ferro e magnésio.
Ajuda no emagrecimento por promover saciedade e evitar picos de insulina devido ao seu índice glicêmico médio.
Favorece o ganho de massa muscular ao fornecer energia gradual para treinos e equilibrar ingestão de carboidratos e proteínas.
Melhora a saúde intestinal por conter fibras, antioxidantes e amido resistente, que atuam como prebióticos.
Contribui para a visão e imunidade por ser rica em betacaroteno e antocianinas, além de proteger contra radicais livres.
Ajuda a controlar glicemia e pressão arterial por conter antocianinas e potássio, sendo indicada para diabéticos e hipertensos.
Pode ter efeitos positivos na função cerebral e na prevenção de certos tipos de câncer, mas estudos em humanos ainda são necessários.
É versátil na culinária e deve ser consumida preferencialmente cozida ou assada com casca para preservar nutrientes e fibras.
