Aumenta ganho de músculos, ajuda emagrecimento e equilibra açúcar no sangue: os benefícios da batata doce à saúde

A batata-doce é uma fonte saudável de carboidratos, com cerca de 77 calorias e 18,4g de carboidratos a cada 100g cozida.

Rica em fibras, proteínas, vitaminas (A, C, E, K e complexo B) e minerais como potássio, cálcio, ferro e magnésio.

Ajuda no emagrecimento por promover saciedade e evitar picos de insulina devido ao seu índice glicêmico médio.

Favorece o ganho de massa muscular ao fornecer energia gradual para treinos e equilibrar ingestão de carboidratos e proteínas.

Melhora a saúde intestinal por conter fibras, antioxidantes e amido resistente, que atuam como prebióticos.

Contribui para a visão e imunidade por ser rica em betacaroteno e antocianinas, além de proteger contra radicais livres.

Ajuda a controlar glicemia e pressão arterial por conter antocianinas e potássio, sendo indicada para diabéticos e hipertensos.

Pode ter efeitos positivos na função cerebral e na prevenção de certos tipos de câncer, mas estudos em humanos ainda são necessários.

É versátil na culinária e deve ser consumida preferencialmente cozida ou assada com casca para preservar nutrientes e fibras.

Publicado em 02 de setembro de 2025.

