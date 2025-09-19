Aumenta formação de músculos, reduz ansiedade e fortalece imunidade: os benefícios do gergelim à saúde

O gergelim é uma fonte concentrada de nutrientes, incluindo minerais, fitosteróis e ácidos graxos poli-insaturados.

Benefícios cardiovasculares e imunidade: Os ácidos graxos poli-insaturados do gergelim ajudam a prevenir doenças cardiovasculares e inflamatórias, além de melhorar a imunidade.

Contraindicação para pacientes renais: Pessoas com doenças renais crônicas devem evitar o consumo de gergelim, com base em orientação médica e exames de sangue.

Alto teor de proteína: O gergelim contém 21,2 g de proteína em 100 g, auxiliando na formação de músculos, ossos, unhas e no fortalecimento do sistema imunológico.

Rico em cálcio: Com 825 mg de cálcio em 100 g, o gergelim supera o leite em teor do mineral, fortalecendo dentes, ossos e auxiliando em funções cerebrais e musculares.

Controle do colesterol: As gorduras insaturadas do gergelim ajudam a reduzir o colesterol LDL ("ruim") e aumentam os níveis de HDL ("bom").

Fonte de macrominerais: O gergelim é rico em magnésio, fósforo e potássio, essenciais para a saúde óssea, função celular, regulação da pressão arterial e metabolismo energético.

Promove bem-estar: O gergelim contém triptofano e tiamina, que estimulam a produção de serotonina, promovendo sensações de bem-estar e reduzindo a ansiedade.

Gergelim branco vs. preto: O gergelim branco tem mais lipídios e carboidratos, enquanto o preto é rico em fibras insolúveis, compostos fenólicos e antioxidantes.

Forma de consumo: O ideal é consumir duas colheres de sopa por dia de gergelim, preferencialmente in natura ou macerado para melhor absorção dos nutrientes.

Tahine e pasta de gergelim: O tahine é feito de sementes descascadas e cruas, enquanto a pasta de gergelim é feita com sementes tostadas e tem um sabor mais intenso.

Publicado em 26 de agosto de 2025.

