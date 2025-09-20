Aumenta força muscular, controla peso e fortalece imunidade: os benefícios da moela de frango à saúde

A moela de frango é rica em proteínas, com 28,8 g por 100 g, sendo uma excelente alternativa à carne bovina.
Contém apenas 0,88 g de gordura por 100 g, tornando-se uma opção saudável para quem busca reduzir o consumo de gorduras.
Rica em ferro, zinco, e vitaminas B3 e B12, a moela contribui para o bom funcionamento do organismo.
Ajuda no Ganho Muscular: O alto teor de proteínas auxilia na construção e fortalecimento muscular, especialmente quando combinado com exercícios físicos.
Controle do Peso: Com apenas 126 kcal por 100 g, a moela de frango pode ajudar na manutenção e controle do peso corporal.
Melhora a Imunidade: A presença de vitaminas e minerais, como o zinco, fortalece o sistema imunológico.
Prevenção de Anemia: A moela é uma excelente fonte de ferro, essencial na prevenção da anemia, especialmente em crianças.
Saúde Cardiovascular: Com baixo teor de lipídios, a moela pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares, como aterosclerose.
Versatilidade na Preparação: Pode ser consumida de diversas formas, como cozida, frita, ensopada, ou grelhada, embora o consumo moderado seja recomendado devido ao alto teor de colesterol.
Higienização e Preparo: A moela deve ser bem higienizada e cozida, preferencialmente em panela de pressão, para garantir uma textura macia.
Riscos de Colesterol: Apesar dos benefícios, a moela contém 102 mg de colesterol por 100 g, por isso o consumo deve ser moderado para evitar riscos à saúde cardiovascular.
Para saber mais, acesse VivaBem.