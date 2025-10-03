Aumenta força muscular, protege coração e expande imunidade: os benefícios da moela de frango à saúde

Por VivaBem

Fonte de proteínas: A moela de frango é rica em proteínas, com 28,8 g de proteína em 100 g, sendo uma alternativa saudável à carne bovina por seu baixo teor de gordura.

iStock

Rica em micronutrientes: A moela contém ferro, zinco e vitaminas B3 e B12, importantes para o bom funcionamento do corpo.

Mariana Pekin/UOL

Ganho e fortalecimento muscular: O alto teor proteico da moela ajuda na construção de músculos, quando associado à prática de exercícios físicos.

iStock

Controle de peso: A moela é baixa em calorias, com apenas 126 kcal em 100 g, o que contribui para a manutenção do peso corporal.

iStock

Fortalecimento da imunidade: Rica em vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como zinco e ferro, a moela auxilia no fortalecimento do sistema imunológico.

iStock

Prevenção da anemia: O alto teor de ferro na moela ajuda a prevenir anemia, sendo especialmente benéfico para crianças.

iStock

Saúde cardiovascular: Por conter poucos lipídios, a moela ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, como aterosclerose.

iStock

Versatilidade culinária: A moela pode ser preparada de várias formas, como frita, grelhada, cozida ou ao molho, sendo popular em diversas culturas.

iStock

Cuidados no preparo: É importante higienizar bem a moela e cozinhá-la adequadamente, preferencialmente na panela de pressão, para garantir sua maciez.

iStock

Moderação no consumo: A moela é rica em colesterol (102 mg em 100 g), e seu consumo excessivo pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares.

iStock

Equilíbrio alimentar: O consumo da moela deve ser equilibrado e acompanhado de vegetais ricos em fibras, como parte de uma dieta saudável e variada.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 03 de outubro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também