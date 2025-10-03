Aumenta força muscular, protege coração e expande imunidade: os benefícios da moela de frango à saúde

Fonte de proteínas: A moela de frango é rica em proteínas, com 28,8 g de proteína em 100 g, sendo uma alternativa saudável à carne bovina por seu baixo teor de gordura.
Rica em micronutrientes: A moela contém ferro, zinco e vitaminas B3 e B12, importantes para o bom funcionamento do corpo.
Ganho e fortalecimento muscular: O alto teor proteico da moela ajuda na construção de músculos, quando associado à prática de exercícios físicos.
Controle de peso: A moela é baixa em calorias, com apenas 126 kcal em 100 g, o que contribui para a manutenção do peso corporal.
Fortalecimento da imunidade: Rica em vitaminas A, C, E e do complexo B, além de minerais como zinco e ferro, a moela auxilia no fortalecimento do sistema imunológico.
Prevenção da anemia: O alto teor de ferro na moela ajuda a prevenir anemia, sendo especialmente benéfico para crianças.
Saúde cardiovascular: Por conter poucos lipídios, a moela ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, como aterosclerose.
Versatilidade culinária: A moela pode ser preparada de várias formas, como frita, grelhada, cozida ou ao molho, sendo popular em diversas culturas.
Cuidados no preparo: É importante higienizar bem a moela e cozinhá-la adequadamente, preferencialmente na panela de pressão, para garantir sua maciez.
Moderação no consumo: A moela é rica em colesterol (102 mg em 100 g), e seu consumo excessivo pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares.
Equilíbrio alimentar: O consumo da moela deve ser equilibrado e acompanhado de vegetais ricos em fibras, como parte de uma dieta saudável e variada.
Para saber mais, acesse VivaBem.