Aumenta força muscular, controla peso e amplia imunidade: os benefícios da moela de frango à saúde

A moela de frango é rica em proteínas, com 28,8 g por 100 g, e pobre em gorduras, sendo uma alternativa saudável à carne bovina.
Micronutrientes importantes: Contém ferro, zinco, e vitaminas B3 e B12, essenciais para o bom funcionamento do organismo.
Ganho muscular: Devido ao seu alto teor proteico, a moela ajuda na construção de músculos e tecidos, principalmente quando aliada a exercícios físicos.
Controle de peso: Com apenas 126 kcal em 100 g, a moela é uma boa opção para quem deseja manter ou perder peso.
Fortalecimento da imunidade: Vitaminas e minerais da moela, como o zinco, ajudam a melhorar a função imunológica.
Prevenção da anemia: A moela é rica em ferro, ajudando a prevenir anemia e desnutrição, especialmente em crianças.
Saúde cardiovascular: Com baixo teor de lipídios, a moela ajuda a reduzir o risco de doenças cardiovasculares.
Pode ser consumida de diversas formas: cozida, ensopada, frita, ou grelhada, mas deve-se cuidar com o alto valor de colesterol.
Colesterol moderado: A moela tem 102 mg de colesterol por 100 g, o que exige moderação para evitar problemas cardiovasculares.
Acompanhamento saudável: Prepará-la com vegetais adiciona fibras e equilibra a refeição, tornando-a mais nutritiva.
Para saber mais, acesse VivaBem.