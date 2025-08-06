Aumenta força dos cabelos, fortalece imunidade e regula açúcar: os benefícios da castanha-de-caju à saúde

Rica em nutrientes: Contém gorduras saudáveis, proteínas, fibras, magnésio, fósforo, cobre, zinco e vitamina E.

Saúde do coração: As gorduras boas reduzem o colesterol ruim (LDL), aumentam o bom (HDL) e regulam a pressão arterial.

Fortalece o sistema imunológico: O zinco e a vitamina E ajudam a proteger o corpo contra infecções e danos celulares.

Regula o açúcar no sangue: Com baixo índice glicêmico e fibras, ajuda a estabilizar a glicose, sendo benéfica para diabéticos.

Aumenta a saciedade: Gorduras saudáveis, proteínas e fibras prolongam a sensação de plenitude, ajudando no controle de peso.

Melhora a saúde óssea: O magnésio, fósforo e vitamina K ajudam na absorção de cálcio e fortalecimento dos ossos.

Benefícios para pele e cabelos: A vitamina E e ácidos graxos mantêm a hidratação da pele, enquanto o zinco e cobre fortalecem os cabelos.

Reduz o risco de doenças crônicas: Antioxidantes presentes ajudam a prevenir câncer e doenças neurodegenerativas.

Consumo moderado: Devido às calorias (582 kcal por 100g), o consumo diário recomendado é de até três unidades.

Cuidados para pessoas com doenças renais: O alto teor de magnésio e fósforo pode ser prejudicial para quem tem problemas renais.

Moderação com selênio: Em excesso, pode causar irritabilidade, fadiga e problemas gastrointestinais.

Formas de consumo: Pode ser consumida assada, em saladas, receitas doces, pastas ou como crocante em pratos variados.

Publicado em 06 de agosto de 2025.

