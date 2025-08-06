Aumenta força dos cabelos, fortalece imunidade e regula açúcar: os benefícios da castanha-de-caju à saúde

Rica em nutrientes: Contém gorduras saudáveis, proteínas, fibras, magnésio, fósforo, cobre, zinco e vitamina E.
Saúde do coração: As gorduras boas reduzem o colesterol ruim (LDL), aumentam o bom (HDL) e regulam a pressão arterial.
Fortalece o sistema imunológico: O zinco e a vitamina E ajudam a proteger o corpo contra infecções e danos celulares.
Regula o açúcar no sangue: Com baixo índice glicêmico e fibras, ajuda a estabilizar a glicose, sendo benéfica para diabéticos.
Igor Alecsander/Getty Images
Aumenta a saciedade: Gorduras saudáveis, proteínas e fibras prolongam a sensação de plenitude, ajudando no controle de peso.
Melhora a saúde óssea: O magnésio, fósforo e vitamina K ajudam na absorção de cálcio e fortalecimento dos ossos.
Benefícios para pele e cabelos: A vitamina E e ácidos graxos mantêm a hidratação da pele, enquanto o zinco e cobre fortalecem os cabelos.
Reduz o risco de doenças crônicas: Antioxidantes presentes ajudam a prevenir câncer e doenças neurodegenerativas.
Consumo moderado: Devido às calorias (582 kcal por 100g), o consumo diário recomendado é de até três unidades.
Cuidados para pessoas com doenças renais: O alto teor de magnésio e fósforo pode ser prejudicial para quem tem problemas renais.
Moderação com selênio: Em excesso, pode causar irritabilidade, fadiga e problemas gastrointestinais.
Formas de consumo: Pode ser consumida assada, em saladas, receitas doces, pastas ou como crocante em pratos variados.
