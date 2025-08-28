Aumenta energia sem colesterol, melhora digestão e fortalece ossos: os benefícios da tapioca à saúde

Origem e composição da tapioca: Amido extraído da mandioca, rico em carboidratos simples, com pouca proteína, fibras e nutrientes.
Comparação com pão francês: Tapioca possui calorias semelhantes ao pão francês, mas o pão tem menor índice glicêmico e mais nutrientes.
Benefícios nutricionais do pão: O pão francês contém mais ferro, potássio, zinco e vitaminas B1, B2 e B3, ajudando na anemia e imunidade.
Vantagens da tapioca: Menos sódio e gordura que o pão, e mais cálcio, retinol e vitamina C, benéficos para os ossos e visão.
Opção sem glúten: A tapioca é indicada para celíacos e pessoas com alergia ao trigo.
Cuidados com os recheios: Recheios saudáveis podem tornar tanto a tapioca quanto o pão francês opções alimentares equilibradas.
Melhora na digestão: A tapioca, combinada com linhaça ou chia, pode melhorar o funcionamento do intestino.
Fonte de energia: Rica em carboidratos, a tapioca fornece energia sem colesterol ou gorduras saturadas.
Riscos à saúde: Consumida em excesso, a tapioca pode engordar e contribuir para diabetes tipo 2 devido ao seu alto índice glicêmico.
Igor Alecsander/Getty Images
Adição de fibras e proteínas: Para torná-la mais nutritiva, é indicado adicionar fibras como linhaça e chia à massa, e recheios como frango e vegetais.
Crepioca como opção equilibrada: A mistura de tapioca com ovo (crepioca) é uma alternativa mais nutritiva, rica em proteínas e gorduras boas.
