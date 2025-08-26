Aumenta desempenho físico, reduz ansiedade e evita câimbras: os benefícios do magnésio dimalato à saúde

Magnésio Dimalato - Definição: Suplemento que combina magnésio com ácido málico, indicado para aumentar energia e desempenho físico, além de auxiliar em osteoporose, hipertensão e dores musculares.

Importância do Magnésio: Nutriente essencial não sintetizado pelo corpo, obtido por meio da alimentação ou suplementação.

Suplementação: Indicada apenas por profissionais de saúde; deficiências de magnésio são raras e a suplementação não é comprovadamente benéfica para pessoas saudáveis.

Composição e Benefícios: O magnésio dimalato possui ácido málico, o que aumenta a absorção e evita desconforto gástrico comum em outros suplementos de magnésio.

Fontes Naturais: O magnésio está presente em alimentos como nozes, folhas verdes, peixes, sementes e frutas.

Função do Magnésio e Ácido Málico: Contribui para a absorção de cálcio e produção de energia, sendo útil para osteoporose e outras condições.

Uso em Saúde Mental e Física: Indicado para sintomas de TPM, ansiedade, insônia, dores musculares, além de melhorar o desempenho físico e reduzir a fadiga.

Deficiência de Magnésio - Efeitos: A falta pode causar memória comprometida, cãibras, hipertensão, entre outros problemas.

Indicação de Uso: Recomendado para quem tem déficit de magnésio por má nutrição, alcoolismo, e em casos de dor ou disfunções metabólicas.

Dose Diária Recomendada: 320 mg para mulheres e 420 mg para homens, ajustada por um profissional.

Contraindicações: Contraindicado para pessoas com insuficiência renal, desidratação, e problemas digestivos; interações com certos medicamentos são possíveis.

Efeitos Colaterais: Em excesso, pode causar alergias, náusea, queda de pressão e, em casos graves, insuficiência renal e arritmias.

Publicado em 26 de agosto de 2025.

