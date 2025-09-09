Aumenta colesterol bom, regula glicose e ajuda emagrecer: os benefícios da castanha de caju à saúde

Bastante consumida no Brasil, a castanha-de-caju tem sabor adocicado e amanteigado, ideal para lanches nutritivos.
Composição nutricional: Rica em gorduras saudáveis, proteínas, fibras e minerais como magnésio, fósforo, cobre e zinco.
Saúde cardíaca: Contribui para a saúde do coração ao reduzir o colesterol ruim (LDL) e aumentar o colesterol bom (HDL), além de conter antioxidantes que protegem as células cardíacas.
Fortalecimento do sistema imunológico: O zinco presente na castanha é essencial para uma imunidade saudável, e a vitamina E ajuda a combater os danos dos radicais livres.
Controle do açúcar no sangue: Seu baixo índice glicêmico e teor de fibras regulam a glicose, sendo uma boa opção para pessoas com diabetes.
Igor Alecsander/Getty Images
Sensação de saciedade: Gorduras saudáveis e fibras retardam a digestão, promovendo saciedade prolongada, o que pode auxiliar no emagrecimento.
Benefícios para os ossos: Minerais como magnésio e fósforo ajudam na absorção de cálcio e fortalecimento ósseo, além de conter vitamina K, que previne fraturas.
Cuidados com pele e cabelos: Rica em vitamina E e ácidos graxos que protegem a pele contra o envelhecimento e ajudam na saúde capilar, estimulando a produção de colágeno.
Prevenção de doenças crônicas: Antioxidantes presentes na castanha podem reduzir o risco de doenças crônicas, incluindo certos tipos de câncer e doenças neurodegenerativas.
Quantidade recomendada: Consumir três unidades por dia é o ideal, pois a castanha é calórica e o consumo excessivo pode levar ao ganho de peso.
Contraindicações: Pessoas com doenças renais ou alergias devem evitar o excesso devido ao teor de magnésio e fósforo; o selênio em excesso pode causar efeitos adversos.
