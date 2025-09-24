Melhora metabolismo das gorduras, controla açúcar e aumenta saciedade: os benefícios da quinoa vermelha à saúde

Quinoa vermelha tem sabor mais intenso, textura firme e é rica em proteínas, fibras, vitaminas e antioxidantes.

Divulgação

Flavonoides e quercetina combatem radicais livres e ajudam a prevenir doenças crônicas.

iStock

Fibras e magnésio favorecem a saúde do coração, regulando colesterol e pressão arterial.

iStock

Baixo índice glicêmico auxilia no controle da glicemia e na prevenção do diabetes tipo 2.

Igor Alecsander/Getty Images

Fibras regulam o intestino, aumentam o volume das fezes e reduzem o risco de constipação.

iStock

Minerais como magnésio e fósforo fortalecem ossos, enquanto proteínas e antioxidantes cuidam de pele, cabelos e olhos.

iStock

Fibras e antioxidantes reduzem gordura no fígado e melhoram o metabolismo das gorduras.

iStock

Carboidratos complexos e ferro fornecem energia constante e auxiliam no desempenho físico.

iStock

Fibras prolongam a saciedade e ajudam no controle do apetite.

iStock

Getty images
Publicado em 24 de setembro de 2025.

