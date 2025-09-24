Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Por VivaBem

Anvisa determinou o recolhimento de um lote do medicamento furosemida.

iStock

Lote afetado é o 2411191, da Hypofarma, com validade até 30/11/2026.

iStock

Comercialização, distribuição e uso do lote estão suspensos.

iStock

Motivo foi possível falha na produção, com presença de material estranho.

iStock

Agência relatou achado de caco de vidro no medicamento.

AFP

Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul identificou o desvio de qualidade.

Getty Images

Furosemida é um diurético usado em problemas urinários e hipertensão.

iStock

Hypofarma confirmou a suspensão e disse investigar o erro, reforçando padrões de qualidade.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 24 de setembro de 2025.

