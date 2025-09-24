Anvisa manda recolher remédio para hipertensão que pode ter caco de vidro

Anvisa determinou o recolhimento de um lote do medicamento furosemida.
Lote afetado é o 2411191, da Hypofarma, com validade até 30/11/2026.
Comercialização, distribuição e uso do lote estão suspensos.
Motivo foi possível falha na produção, com presença de material estranho.
Agência relatou achado de caco de vidro no medicamento.
Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul identificou o desvio de qualidade.
Furosemida é um diurético usado em problemas urinários e hipertensão.
Hypofarma confirmou a suspensão e disse investigar o erro, reforçando padrões de qualidade.
