Amplia massa muscular, controla açúcar no sangue e fortalece imunidade: os benefícios do queijo cottage à saúde

Queijo cottage é leve e saudável: Produzido a partir de leite coagulado, o cottage é um queijo fresco com baixo teor de calorias e gorduras, além de ser rico em proteínas, cálcio e vitaminas do complexo B.
Aumenta a saciedade: Com alto teor de proteínas e poucas calorias, o cottage ajuda a prolongar a sensação de saciedade, auxiliando no controle do peso e no processo de emagrecimento.
Fonte de proteínas completas: O cottage fornece aminoácidos essenciais, sendo uma excelente opção para atletas e pessoas que desejam ganhar ou manter massa muscular.
Contribui para a saúde óssea: Rico em cálcio e fósforo, o cottage fortalece os ossos e ajuda na prevenção de osteoporose, promovendo a densidade óssea e a mineralização.
Melhora a digestão: Contém probióticos naturais que equilibram a flora intestinal, favorecendo a digestão e a regularidade intestinal, além de ser mais leve em lactose, o que é benéfico para intolerantes.
Beneficia a saúde cardiovascular: Por ser baixo em gordura saturada e rico em cálcio e potássio, o cottage ajuda a controlar o colesterol e a pressão arterial, promovendo a saúde do coração.
Ajuda a regular o açúcar no sangue: Com baixo índice glicêmico, o cottage é indicado para pessoas com diabetes, pois não provoca picos de glicose.
Igor Alecsander/Getty Images
Fortalece o sistema imunológico: Rico em zinco e vitamina A, o consumo regular do cottage contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções.
Faz bem para a pele: As proteínas e a vitamina A do cottage ajudam a manter a pele hidratada e elástica, além de promover a reparação celular.
Contraindicações: Pessoas com intolerância à lactose, alergia ao leite ou problemas renais devem consumir cottage com moderação, devido ao potencial desconforto digestivo ou teor de sódio em algumas versões.
Versatilidade na dieta: O cottage pode ser consumido puro, em saladas, como recheio de sanduíches, lasanhas, ou misturado com frutas, vegetais, mel e ervas.
TanyaLovus/Getty Images/iStockphoto
