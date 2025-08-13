Amplia ganho de músculos, controla glicose e reduz câimbras: os benefícios da pasta de amendoim à saúde

Por VivaBem

Produzida a partir de amendoim torrado, óleos e outros ingredientes, é uma alternativa saudável e saborosa para substituir doces.

iStock

Rica em gorduras saudáveis, proteínas, vitaminas (B e E), antioxidantes, magnésio, ferro e zinco. Cada colher (30 g) tem cerca de 163 kcal.

iStock

Indicação para exercícios físicos: Ótima para hipertrofia muscular e prevenção de câimbras devido ao potássio e magnésio, além de ser uma fonte hipercalórica natural.

iStock

Benefícios para os ossos: O magnésio presente na pasta contribui para a saúde óssea e pode reduzir a perda óssea, especialmente em mulheres pós-menopausa.

iStock

Fortalece o sistema imunológico: Vitaminas E e B6 fortalecem as células de defesa do organismo, enquanto antioxidantes combatem radicais livres.

iStock

Ajuda na prevenção do diabetes: O consumo regular, aliado a uma dieta equilibrada, reduz o risco de diabetes tipo 2, graças ao ômega 9 e fibras.

Igor Alecsander/Getty Images

Contribui para o emagrecimento: O ácido oleico ajuda na queima de gordura e promove saciedade, auxiliando no controle de peso.

iStock

Protege contra Alzheimer: Rica em niacina, reduz em até 70% o risco de Alzheimer e problemas de memória, segundo estudos.

iStock

Saúde do coração: Contém gorduras monoinsaturadas, fitosteróis e antioxidantes que ajudam a controlar colesterol e triglicérides.

iStock

Como consumir: Limite a 2 colheres por dia. É versátil e pode ser usada com frutas, pães integrais, mingaus, smoothies ou receitas salgadas.

iStock

Para saber mais, acesse VivaBem.

iStock
Veja aqui
Publicado em 13 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também