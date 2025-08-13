Amplia ganho de músculos, controla glicose e reduz câimbras: os benefícios da pasta de amendoim à saúde

Produzida a partir de amendoim torrado, óleos e outros ingredientes, é uma alternativa saudável e saborosa para substituir doces.
Rica em gorduras saudáveis, proteínas, vitaminas (B e E), antioxidantes, magnésio, ferro e zinco. Cada colher (30 g) tem cerca de 163 kcal.
Indicação para exercícios físicos: Ótima para hipertrofia muscular e prevenção de câimbras devido ao potássio e magnésio, além de ser uma fonte hipercalórica natural.
Benefícios para os ossos: O magnésio presente na pasta contribui para a saúde óssea e pode reduzir a perda óssea, especialmente em mulheres pós-menopausa.
Fortalece o sistema imunológico: Vitaminas E e B6 fortalecem as células de defesa do organismo, enquanto antioxidantes combatem radicais livres.
Ajuda na prevenção do diabetes: O consumo regular, aliado a uma dieta equilibrada, reduz o risco de diabetes tipo 2, graças ao ômega 9 e fibras.
Igor Alecsander/Getty Images
Contribui para o emagrecimento: O ácido oleico ajuda na queima de gordura e promove saciedade, auxiliando no controle de peso.
Protege contra Alzheimer: Rica em niacina, reduz em até 70% o risco de Alzheimer e problemas de memória, segundo estudos.
Saúde do coração: Contém gorduras monoinsaturadas, fitosteróis e antioxidantes que ajudam a controlar colesterol e triglicérides.
Como consumir: Limite a 2 colheres por dia. É versátil e pode ser usada com frutas, pães integrais, mingaus, smoothies ou receitas salgadas.
