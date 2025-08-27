Amplia desempenho dos músculos, fortalece imunidade e reduz estresse: os benefícios do pé de galinha à saúde

O pé de galinha é apreciado em vários países, incluindo o Brasil, onde é popular em pratos como sopas e caldos.
Benefícios para a Pele: Rico em colágeno, o pé de galinha contribui para a elasticidade e saúde da pele, especialmente quando há consumo adequado de proteínas.
Fortalece Ossos e Articulações: Contém colágeno, cálcio e fósforo, essenciais para a saúde dos ossos e articulações, além de magnésio, que auxilia no funcionamento dos músculos e nervos.
Fonte de Proteína: O pé de galinha é rico em proteínas, principalmente em tecidos conjuntivos, como colágeno e cartilagens, que trazem benefícios específicos.
Apoia o Sistema Imunológico: É uma fonte de minerais, como o zinco, que fortalecem a resposta do organismo a infecções.
Redução de Estresse: Contém arginina, um aminoácido que ajuda a reduzir o estresse.
Acessibilidade: O pé de galinha é uma fonte de proteína barata e nutritiva, embora deva ser consumido alternando com outras fontes.
Vitamina B12: Essencial para a formação de glóbulos vermelhos, saúde das células nervosas e metabolismo energético, a vitamina B12 está presente no pé de galinha.
Calorias: Cada 100 g de pé de galinha contém 215 calorias, sendo um alimento calórico e devendo ser consumido com moderação.
Moderação no Consumo: Recomendado para consumo cozido ou assado, especialmente para quem precisa controlar a ingestão calórica.
Colesterol: Cada 100 g de pé de galinha contém 84 mg de colesterol, o que exige atenção para não ultrapassar o limite diário de 300 mg.
Para saber mais, acesse VivaBem.