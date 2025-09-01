Albendazol: Para Que Serve, Como Tomar e Efeitos Colaterais

O albendazol é um antiparasitário de amplo espectro usado contra diversos vermes e protozoários intestinais.

Indicado para parasitas como lombriga, ancilóstomo, oxiúrus, tênias, giardia e Strongyloides stercoralis.

A posologia varia: dose única para alguns casos e até 5 dias em outros, sempre sob orientação médica.

Atua impedindo que o parasita absorva glicose, levando-o à morte e posterior eliminação pelas fezes.

Costuma ser bem tolerado, mas pode causar náusea, dor abdominal, diarreia, tontura, dor de cabeça e, raramente, reações na pele e alterações hepáticas.

Não deve ser usado por grávidas, lactantes, crianças menores de 2 anos e alérgicos a componentes da fórmula.

Pode ser encontrado em comprimido mastigável de 400 mg ou suspensão oral, também disponível pelo SUS.

A prevenção envolve higiene pessoal, lavagem correta de alimentos, uso de calçados e evitar consumo de alimentos crus.

A OMS recomenda uso preventivo anual ou semestral em áreas de alta prevalência, sempre com orientação médica.

Para saber mais, acesse VivaBem.

Publicado em 01 de setembro de 2025.

