Albendazol: Para Que Serve, Como Tomar e Efeitos Colaterais

O albendazol é um antiparasitário de amplo espectro usado contra diversos vermes e protozoários intestinais.
Indicado para parasitas como lombriga, ancilóstomo, oxiúrus, tênias, giardia e Strongyloides stercoralis.
A posologia varia: dose única para alguns casos e até 5 dias em outros, sempre sob orientação médica.
Atua impedindo que o parasita absorva glicose, levando-o à morte e posterior eliminação pelas fezes.
Costuma ser bem tolerado, mas pode causar náusea, dor abdominal, diarreia, tontura, dor de cabeça e, raramente, reações na pele e alterações hepáticas.
Não deve ser usado por grávidas, lactantes, crianças menores de 2 anos e alérgicos a componentes da fórmula.
Pode ser encontrado em comprimido mastigável de 400 mg ou suspensão oral, também disponível pelo SUS.
A prevenção envolve higiene pessoal, lavagem correta de alimentos, uso de calçados e evitar consumo de alimentos crus.
A OMS recomenda uso preventivo anual ou semestral em áreas de alta prevalência, sempre com orientação médica.
Para saber mais, acesse VivaBem.