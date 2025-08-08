Alarga vasos sanguíneos, fortalece coração e amplia imunidade: os benefícios do caqui à saúde

O caqui é uma fruta originária da China e Japão, que se adaptou bem ao clima tropical do Brasil.
Existem várias tipos de caqui, todos semelhantes ao tomate, ricos em água e com sabor adocicado, variando de textura macia a firme.
Com cerca de 70 kcal por 100 g, o caqui é rico em vitamina A, C, fibras, sais minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio, manganês, zinco, licopeno e betacaroteno.
Benefícios para o Coração: Consumir caqui regularmente pode melhorar a saúde cardíaca, reduzir o risco de aterosclerose, diminuir a pressão arterial e o colesterol ruim (LDL).
Melhora do Funcionamento Intestinal: O caqui é rico em fibras (6,5 g por 100 g), facilitando a eliminação das fezes e beneficiando o intestino, especialmente quando acompanhado de água.
Controle da Pressão Arterial: A presença de betacaroteno e potássio no caqui ajuda a regular a pressão arterial e a expandir os vasos sanguíneos.
Benefícios para a Visão: O caqui contém luteína e zeaxantina, que podem reduzir o risco de doenças oculares como a degeneração macular, além de vitamina A para a saúde da córnea.
Aumento da Imunidade: Rico em vitamina C, licopeno e antioxidantes, o caqui estimula a produção de glóbulos brancos, fortalecendo o sistema imunológico.
Indicado para Gestantes: O caqui oferece vitamina A para o desenvolvimento do feto e fibras para aliviar a constipação comum na gravidez.
Aliado dos Praticantes de Atividade Física: Com alto teor de açúcar e potássio, o caqui fornece energia e ajuda a repor minerais perdidos durante o exercício.
Formas de Consumo e Dicas de Compra: Consuma o caqui in natura, em receitas diversas ou sucos. Escolha frutas sem rachaduras, de cor uniforme, e evite consumi-las em excesso se tiver diabetes.
Para saber mais, acesse VivaBem.