Ajuda no ganho de músculos, tem absorção lenta e melhora recuperação: os benefícios da caseína à saúde

O que é a caseína; Proteína de alto valor biológico presente no leite, rica em aminoácidos essenciais, indicada para hipertrofia e recuperação muscular.
Como tomar e melhor horário; Pode ser consumida com água, leite ou suco, sendo ideal antes de dormir ou em períodos prolongados de jejum.
Caseína e ganho de massa muscular; Auxilia no crescimento muscular, mas deve estar associada a treino e dieta adequados.
Caseína x Whey Protein; Whey tem absorção rápida e é ideal pós-treino, enquanto a caseína é de absorção lenta e recomendada para períodos longos sem refeição.
Caseína engorda? Se consumida em excesso, pode contribuir para o ganho de peso, pois contém calorias como qualquer fonte de proteína.
Riscos do consumo excessivo; Pode aumentar o risco de cálculos renais em pessoas predispostas devido ao alto teor de cálcio.
Intolerância à lactose e alergia ao leite; Intolerantes podem consumir versões sem lactose, mas alérgicos à proteína do leite devem evitar.
Mitos sobre a caseína; Não causa câncer, não contém hormônios anabolizantes e não provoca queda de cabelo.
Caseína tem glúten? A versão pura não contém glúten, mas é essencial verificar o rótulo para evitar contaminação cruzada.
Caseína na dieta e restrições; Não existe versão vegana, pode ser usada em receitas, e quem tem hipertensão deve consultar um médico antes do consumo.
