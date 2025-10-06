Ajuda a ganhar músculos, aumenta glóbulos vermelhos e fortalece coração: os benefícios da lentilha vermelha à saúde

Lentilha vermelha tem sabor suave, levemente adocicado, usada em sopas, purês e pratos do Oriente Médio e Índia; rica em proteínas, fibras, vitaminas B, ferro e minerais.

Auxilia no ganho muscular por ser fonte de proteínas vegetais, essenciais para construção e reparação dos músculos.

Favorece o intestino, regulando o trânsito intestinal, prevenindo constipação e equilibrando a microbiota.

Aumenta a saciedade devido à combinação de fibras e proteínas, ajudando na manutenção do peso.

Pode prevenir anemia, fornecendo ferro e folato importantes para a produção de glóbulos vermelhos.

Possui ação antioxidante, combatendo radicais livres e protegendo as células do envelhecimento precoce.

Faz bem ao coração, reduzindo colesterol LDL e ajudando a controlar a pressão arterial.

Tem efeito anti-inflamatório, podendo reduzir marcadores de inflamação e prevenir doenças relacionadas.

Colabora com a saúde óssea graças a minerais como magnésio e potássio; consumo recomendado de 1/2 a 1 xícara cozida, preferencialmente deixando de molho antes do cozimento.

Publicado em 06 de outubro de 2025.

