Ajuda coração a funcionar, regula níveis de açúcar e reduz inflamações: os benefícios do manjericão à saúde

Contém vitaminas A, C, B1, B2, B3 e minerais como cálcio, fósforo e ferro.
Variedades populares; Inclui manjericão-doce, italiano, miúdo e roxo, cada um com características e sabores distintos.
Uso na indústria; Seus óleos essenciais são aplicados na culinária, cosméticos e perfumaria.
Saúde cardiovascular; Rico em magnésio e potássio, ajuda no funcionamento do coração e na regulação da pressão arterial.
Melhora a visão; Fonte de vitamina A e carotenoides, essenciais para a saúde ocular e o fortalecimento do sistema imunológico.
Controle da glicemia; Compostos bioativos ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e reduzem colesterol e triglicerídeos.
Igor Alecsander/Getty Images
Propriedades anti-inflamatórias; Atua contra inflamações, aftas, gengivite, dor de garganta e doenças respiratórias.
Efeito relaxante; Possui substâncias que auxiliam no controle do estresse, insônia e enxaquecas.
Auxilia a digestão; Suas propriedades carminativas combatem gases, cólicas e melhoram a função do fígado.
Formas de consumo; Pode ser usado fresco ou seco em pratos, infundido em azeite ou consumido como chá, indicado para digestão e respiração.
