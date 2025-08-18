Ajuda coração a funcionar, regula níveis de açúcar e reduz inflamações: os benefícios do manjericão à saúde

Contém vitaminas A, C, B1, B2, B3 e minerais como cálcio, fósforo e ferro.

Variedades populares; Inclui manjericão-doce, italiano, miúdo e roxo, cada um com características e sabores distintos.

Uso na indústria; Seus óleos essenciais são aplicados na culinária, cosméticos e perfumaria.

Saúde cardiovascular; Rico em magnésio e potássio, ajuda no funcionamento do coração e na regulação da pressão arterial.

Melhora a visão; Fonte de vitamina A e carotenoides, essenciais para a saúde ocular e o fortalecimento do sistema imunológico.

Controle da glicemia; Compostos bioativos ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue e reduzem colesterol e triglicerídeos.

Propriedades anti-inflamatórias; Atua contra inflamações, aftas, gengivite, dor de garganta e doenças respiratórias.

Efeito relaxante; Possui substâncias que auxiliam no controle do estresse, insônia e enxaquecas.

Auxilia a digestão; Suas propriedades carminativas combatem gases, cólicas e melhoram a função do fígado.

Formas de consumo; Pode ser usado fresco ou seco em pratos, infundido em azeite ou consumido como chá, indicado para digestão e respiração.

Publicado em 18 de agosto de 2025.

