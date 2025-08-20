Ajuda construção muscular, equilibra açúcar e reduz inflamação: os benefícios do broto de feijão à saúde

O broto de feijão é altamente nutritivo, contendo vitaminas C e do complexo B, proteínas vegetais, antioxidantes e minerais como ferro, potássio, cálcio e magnésio.
Rico em fibras, melhora a digestão, regula o trânsito intestinal e previne a constipação, favorecendo a saúde digestiva.
Possui baixo índice glicêmico e fibras que ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue, evitando picos de glicose.
Igor Alecsander/Getty Images
Seus antioxidantes reduzem o estresse oxidativo, enquanto as fibras e o potássio ajudam a regular a pressão arterial e os níveis de colesterol.
Fonte de cálcio e magnésio, contribui para a formação e manutenção dos ossos, prevenindo problemas como osteoporose.
Os antioxidantes combatem os radicais livres, reduzindo inflamações, prevenindo doenças crônicas e retardando o envelhecimento.
Baixo em calorias e rico em fibras, aumenta a saciedade e ajuda no controle do peso, evitando o consumo excessivo de alimentos.
A vitamina C e minerais como ferro e zinco fortalecem o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de infecções.
Suas proteínas vegetais contribuem para a construção muscular, enquanto ferro e magnésio melhoram a performance e evitam cãibras.
Pessoas com distúrbios digestivos, imunidade baixa ou problemas renais devem ter cautela no consumo, e os brotos devem ser bem lavados antes de serem ingeridos.
Para saber mais, acesse VivaBem.