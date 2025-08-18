Ajuda a reduzir ansiedade, faz bem ao coração e fortalece ossos: os benefícios do grão-de-bico à saúde

O grão-de-bico é uma leguminosa popular em diversas culinárias e pode ser encontrado em várias formas, como cru, em conserva ou farinha.
É nutritivo, com proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais como cálcio, fósforo e ferro.
Ajuda a controlar o apetite, prolongando a saciedade devido ao alto teor de proteínas e fibras.
Contribui para o controle do diabetes, pois tem baixo índice glicêmico e reduz picos de açúcar no sangue.
Igor Alecsander/Getty Images
Previne doenças cardíacas, ajudando a controlar a pressão arterial e reduzindo colesterol e triglicerídeos.
Possui compostos que reduzem inflamações e ajudam a prevenir o câncer, especialmente o de cólon.
Melhora o humor por conter triptofano, que auxilia na produção de serotonina, reduzindo ansiedade e estresse.
Fortalece os ossos devido à presença de cálcio, fósforo e vitamina K, prevenindo osteoporose.
Pode causar desconfortos intestinais em algumas pessoas e não é indicado para quem tem problemas renais.
É versátil na culinária, podendo substituir carne vermelha e ser usado em receitas como húmus, hambúrgueres e estrogonofe.
