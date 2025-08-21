Ajuda a manter músculos, fortalece coração e reduz ansiedade: os benefícios da anchova à saúde

A anchova é fonte de ômega 3, vitaminas A, D e B12, além de minerais como ferro e cálcio, sendo altamente nutritiva.
O ômega 3 contribui para o aumento do colesterol bom (HDL), redução do ruim (LDL) e diminuição de inflamações, promovendo a saúde do coração.
O ferro, cálcio e vitamina A presentes na anchova ajudam a proteger e fortalecer os ossos, prevenindo problemas estruturais.
Os ácidos graxos ômega 3 melhoram a função cognitiva, protegem o sistema nervoso central e favorecem a saúde mental.
Com vitamina A e óleos saudáveis, a anchova auxilia na prevenção da degeneração macular e melhora a saúde ocular.
Com todos os aminoácidos essenciais, a anchova ajuda na reparação de tecidos, produção de enzimas e manutenção muscular.
O ômega 3 contribui para a saúde mental, aliviando sintomas de depressão e ansiedade e promovendo bem-estar.
Deve ser consumida com moderação por hipertensos (alto teor de sódio) e gestantes (risco de toxinas), além de evitar excesso por contaminação de mercúrio.
Pode ser consumida assada, cozida, grelhada ou frita moderadamente, combinando bem com legumes, alho, cebola e ervas.
