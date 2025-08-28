Ajuda a ganhar músculos, mantém pele jovem e combate inflamações: os benefícios da amêndoa à saúde

Ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) graças às gorduras monoinsaturadas, protegendo o coração.

Prolonga a saciedade com proteínas e fibras, auxiliando no controle do peso e na perda de gordura.

Contribui para o ganho e manutenção de massa muscular, sendo ótima fonte de proteína vegetal.

Tem baixo índice glicêmico, ajuda no controle do açúcar no sangue e melhora a sensibilidade à insulina.

Rica em fibras e magnésio, favorece o funcionamento intestinal e previne a prisão de ventre.

Possui antioxidantes que combatem inflamações, comuns em quadros de sobrepeso e obesidade.

Vitamina E e outros antioxidantes protegem as células e mantêm a pele saudável e jovem.

Contém cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para ossos fortes e prevenção da osteoporose.

Deve ser consumida com moderação (30 g/dia), evitando versões com açúcar ou aditivos; alérgicos, crianças pequenas e pessoas sensíveis devem evitar.

Publicado em 28 de agosto de 2025.

