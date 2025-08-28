Ajuda a ganhar músculos, mantém pele jovem e combate inflamações: os benefícios da amêndoa à saúde

Ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) graças às gorduras monoinsaturadas, protegendo o coração.
Prolonga a saciedade com proteínas e fibras, auxiliando no controle do peso e na perda de gordura.
Contribui para o ganho e manutenção de massa muscular, sendo ótima fonte de proteína vegetal.
Tem baixo índice glicêmico, ajuda no controle do açúcar no sangue e melhora a sensibilidade à insulina.
Igor Alecsander/Getty Images
Rica em fibras e magnésio, favorece o funcionamento intestinal e previne a prisão de ventre.
Possui antioxidantes que combatem inflamações, comuns em quadros de sobrepeso e obesidade.
Vitamina E e outros antioxidantes protegem as células e mantêm a pele saudável e jovem.
Contém cálcio, magnésio e fósforo, essenciais para ossos fortes e prevenção da osteoporose.
Deve ser consumida com moderação (30 g/dia), evitando versões com açúcar ou aditivos; alérgicos, crianças pequenas e pessoas sensíveis devem evitar.
