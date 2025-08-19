Ajuda a eliminar líquidos, reduz a fome e fortalece ossos: os benefícios do pepino à saúde

Refrescante e com sabor suave, o pepino tem poucas calorias, muita água (95%) e fibras solúveis.
É fonte de vitaminas A, C, K, complexo B e minerais como potássio, magnésio, fósforo e cálcio.
Contribui para a hidratação e tem efeito diurético, ajudando a eliminar líquidos em excesso e desinchar o corpo.
Aumenta a saciedade, reduzindo a fome e colaborando com dietas de perda de peso.
Ajuda a controlar a pressão arterial e protege o coração com seu potássio e antioxidantes como flavonoides e betacaroteno.
Fortalece os ossos por conter vitamina K, essencial para a fixação do cálcio no organismo.
Melhora o funcionamento do intestino graças às fibras, principalmente a pectina, que favorecem o trânsito intestinal.
