Ajuda a eliminar líquidos, reduz a fome e fortalece ossos: os benefícios do pepino à saúde

Refrescante e com sabor suave, o pepino tem poucas calorias, muita água (95%) e fibras solúveis.

É fonte de vitaminas A, C, K, complexo B e minerais como potássio, magnésio, fósforo e cálcio.

Contribui para a hidratação e tem efeito diurético, ajudando a eliminar líquidos em excesso e desinchar o corpo.

Aumenta a saciedade, reduzindo a fome e colaborando com dietas de perda de peso.

Ajuda a controlar a pressão arterial e protege o coração com seu potássio e antioxidantes como flavonoides e betacaroteno.

Fortalece os ossos por conter vitamina K, essencial para a fixação do cálcio no organismo.

Melhora o funcionamento do intestino graças às fibras, principalmente a pectina, que favorecem o trânsito intestinal.

Publicado em 19 de agosto de 2025.

