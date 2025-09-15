Ajuda a controlar arritmia, reduz absorção de gordura e controla açúcar: os benefícios da lentilha à saúde

A lentilha é uma leguminosa associada à sorte, fartura e prosperidade, consumida há milhares de anos como parte da dieta humana.
Nutrientes e calorias: Rica em proteínas, ferro, magnésio, potássio, vitaminas, zinco e fibras, com apenas 93 calorias em 100 g de lentilha cozida.
Saúde do coração: Nutrientes como magnésio e potássio ajudam a controlar arritmias e pressão arterial; as fibras reduzem colesterol e a absorção de gorduras.
Fortalecimento dos ossos: Isoflavonas, proteínas e fósforo contribuem para a retenção de cálcio e a prevenção de osteoporose, especialmente em mulheres na menopausa.
Indicado para gestantes: O ácido fólico previne má-formações no bebê e partos prematuros, enquanto outros nutrientes ajudam na saúde geral durante a gravidez.
Ajuda na perda de peso: As fibras aumentam a saciedade, reduzindo a ingestão alimentar, embora o emagrecimento dependa de dieta equilibrada e exercícios físicos.
Melhora o funcionamento intestinal: O amido resistente e as fibras solúveis e insolúveis ajudam na formação do bolo fecal e na prevenção de prisão de ventre.
Combate à anemia: Ferro e ácido fólico ajudam na produção de hemácias e hemoglobina, melhorando a oxigenação celular; o consumo com vitamina C potencializa os benefícios.
Controle do açúcar no sangue: Fibras solúveis retardam a digestão dos carboidratos, estabilizando os níveis de glicose, ideal para quem tem diabetes.
Igor Alecsander/Getty Images
Fortalece o sistema imunológico: Nutrientes como proteínas, antioxidantes, vitaminas do complexo B e zinco promovem defesas do organismo e previnem infecções.
Como consumir: Versátil, pode ser usada em sopas, saladas, refogados, bolinhos e pratos de Ano-Novo, devendo ser preparada com pouco óleo, evitando ingredientes industrializados.
