Abacate ajuda a perder peso? Veja os benefícios da fruta à saúde

Abacate tem gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais.
FotografiaBasica/Getty Images
Prolonga saciedade, ajuda no controle de peso.
Apesar disso, é calórico: 96 kcal e 8,4 g de gordura a cada 100 g.
Rico em potássio, equilibra sódio e controla pressão.
Reduz LDL e aumenta HDL, protegendo o colesterol.
Diminui riscos cardiovasculares e previne lesões vasculares.
Antioxidantes reduzem estresse e auxiliam no sono.
Fibras regulam intestino e previnem constipação.
Luteína e minerais fortalecem visão e ossos.
Getty Images/iStockphotos