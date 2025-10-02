Abacate ajuda a perder peso? Veja os benefícios da fruta à saúde

Abacate tem gorduras boas, fibras, vitaminas e minerais.

Prolonga saciedade, ajuda no controle de peso.

Apesar disso, é calórico: 96 kcal e 8,4 g de gordura a cada 100 g.

Rico em potássio, equilibra sódio e controla pressão.

Reduz LDL e aumenta HDL, protegendo o colesterol.

Diminui riscos cardiovasculares e previne lesões vasculares.

Antioxidantes reduzem estresse e auxiliam no sono.

Fibras regulam intestino e previnem constipação.

Luteína e minerais fortalecem visão e ossos.

Publicado em 30 de outubro de 2025.

