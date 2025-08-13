'Tenho 33 anos e estou em cuidados paliativos, mas a vida continua'

Larissa Gabrielle, 33 anos, recebeu diagnóstico de câncer agressivo com metástase e chegou a ser desenganada após a primeira quimioterapia.
Os primeiros sintomas incluíram dores lombares intensas, cansaço extremo, suor noturno, dor durante relações sexuais e sangue na urina.
Exames revelaram líquido e manchas na pelve; ginecologista confirmou suspeita de câncer maligno com lesões agressivas.
O câncer já comprometia bexiga, intestino, peritônio e diafragma antes do início do tratamento.
Após a primeira quimioterapia, Larissa teve sepse, foi internada na UTI e entrou em cuidados paliativos.
Com melhora, retomou o tratamento e retirou dois tumores grandes; complicações levaram à amputação do reto e uso de bolsa de ostomia.
Voltou à quimioterapia e conseguiu viver sem dores e sem necessidade de medicamentos por um período.
Em 2025, exames mostraram metástases no pulmão, fígado, coluna, peritônio e linfonodos, sem possibilidade de cirurgia.
Hoje, Larissa segue em cuidados paliativos com boa qualidade de vida, vivendo um dia de cada vez.
Câncer de ovário é raro em mulheres jovens e difícil de detectar cedo, sendo descoberto tardiamente em 75% dos casos.
Cuidados paliativos priorizam conforto e qualidade de vida, podendo ser aplicados por anos junto ao tratamento.
