9 alimentos que não devem ir à geladeira, apesar de brasileiro insistir

No Brasil, é comum refrigerar alimentos que não precisam de frio, causando perda de sabor, textura, nutrientes, cheiro estranho, maturação interrompida, mofo e contaminação.
Alimentos para Refrigerar: Folhosos, carnes cruas, sobras de comidas cozidas, laticínios, frutas sensíveis e alimentos industrializados abertos devem ser guardados na geladeira.
Alho: Não refrigere alho; pode mofar e brotar. Armazene em local fresco e seco. Se picado, mantenha-o na geladeira em recipiente fechado para uso rápido.
Batata: Não refrigere batatas; o frio transforma o amido em açúcar, alterando o sabor e textura. Guarde em local arejado e longe da luz solar.
Tomate: Evite refrigerar tomates; o frio altera aroma, sabor e textura, interrompendo a maturação. Armazene em temperatura ambiente, fresco e ventilado.
Café: Não refrigere café; o frio e a umidade alteram sabor e aroma. Armazene em recipiente escuro e hermético para evitar luz, umidade e cheiros.
Pão: Não refrigere pão; o frio acelera a retrogradação do amido, tornando-o duro. Guarde em saco de papel ou pano. Congele fatias para longa duração.
Óleo: Não refrigere óleos; eles se solidificam, alterando textura, cor e sabor. Armazene em local fechado e fresco, longe de calor.
Mel: Não refrigere mel; o frio causa cristalização. Armazene em local fresco e seco. Se cristalizar, aqueça em banho-maria para reverter.
Frutas Tropicais: Não refrigere frutas como banana e abacaxi; o frio interrompe a maturação. Guarde em fruteira ou saco de papel para amadurecimento.
Frutas com Caroço: Evite refrigerar frutas como pêssego e manga; o etileno acumulado na geladeira causa maturação irregular. Guarde em temperatura ambiente.
O Que Não Congelar: Vegetais ricos em água, verduras, ovos com casca, laticínios com baixo teor de gordura, frituras e massas cozidas devem ser evitados no congelador.
Para saber mais, acesse VivaBem.