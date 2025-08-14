9 alimentos que não devem ir à geladeira, apesar de brasileiro insistir

Por VivaBem

No Brasil, é comum refrigerar alimentos que não precisam de frio, causando perda de sabor, textura, nutrientes, cheiro estranho, maturação interrompida, mofo e contaminação.

Getty Images

Alimentos para Refrigerar: Folhosos, carnes cruas, sobras de comidas cozidas, laticínios, frutas sensíveis e alimentos industrializados abertos devem ser guardados na geladeira.

Ello/Unsplash

Alho: Não refrigere alho; pode mofar e brotar. Armazene em local fresco e seco. Se picado, mantenha-o na geladeira em recipiente fechado para uso rápido.

iStock

Batata: Não refrigere batatas; o frio transforma o amido em açúcar, alterando o sabor e textura. Guarde em local arejado e longe da luz solar.

Getty Images

Tomate: Evite refrigerar tomates; o frio altera aroma, sabor e textura, interrompendo a maturação. Armazene em temperatura ambiente, fresco e ventilado.

iStock

Café: Não refrigere café; o frio e a umidade alteram sabor e aroma. Armazene em recipiente escuro e hermético para evitar luz, umidade e cheiros.

Clay McLachlan/Getty Images/Aurora Open

Pão: Não refrigere pão; o frio acelera a retrogradação do amido, tornando-o duro. Guarde em saco de papel ou pano. Congele fatias para longa duração.

iStock

Óleo: Não refrigere óleos; eles se solidificam, alterando textura, cor e sabor. Armazene em local fechado e fresco, longe de calor.

Getty Images

Mel: Não refrigere mel; o frio causa cristalização. Armazene em local fresco e seco. Se cristalizar, aqueça em banho-maria para reverter.

iStock

Frutas Tropicais: Não refrigere frutas como banana e abacaxi; o frio interrompe a maturação. Guarde em fruteira ou saco de papel para amadurecimento.

iStock

Frutas com Caroço: Evite refrigerar frutas como pêssego e manga; o etileno acumulado na geladeira causa maturação irregular. Guarde em temperatura ambiente.

iStock

O Que Não Congelar: Vegetais ricos em água, verduras, ovos com casca, laticínios com baixo teor de gordura, frituras e massas cozidas devem ser evitados no congelador.

Getty Images/iStockphoto

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images/iStockphoto
Veja aqui
Publicado em 14 de agosto de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também