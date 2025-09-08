7 sinais de autismo em adultos para ficar atento; saiba como lidar

O autismo costuma ser identificado na infância, mas muitos só descobrem a condição já na vida adulta.
O TEA varia em graus e pode passar despercebido, levando pessoas a se sentirem diferentes ou deslocadas por anos.
Atrasos no diagnóstico ocorrem por falta de informação, acesso limitado à saúde, questões familiares e estigma.
Casos de grau 1 são os mais negligenciados, já que a autonomia permite camuflar comportamentos até a vida adulta.
Sinais em adultos incluem dificuldades sociais, interpretação limitada de emoções, comorbidades, hiperfoco e hipersensibilidade sensorial.
O diagnóstico envolve histórico de vida, entrevistas, consultas médicas, testes neuropsicológicos e exames complementares.
Um desafio é recuperar registros da infância, além do mascaramento social aprendido ao longo dos anos.
O diagnóstico confirmado permite terapias específicas que reduzem limitações e evitam agravamento das dificuldades.
Dar nome à condição traz autoconhecimento, melhora a inclusão, direciona cuidados e pode ser libertador para adultos autistas.
