6 soníferos naturais que acalmam e te ajudam a dormir melhor

Por VivaBem

Dormir mal afeta humor, energia e saúde; 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia.

urbazon/Getty Images

Problema está ligado a pressão alta, depressão e obesidade.

iStock

Higiene do sono ajuda: evitar telas, manter ambiente escuro e silencioso, usar técnicas de relaxamento.

iStock

Alimentação também influencia; alguns chás ajudam o corpo a descansar.

iStock

Café, chocolate e chás com cafeína são inimigos do sono e devem ser evitados à tarde e à noite.

Getty Images

Camomila reduz agitação mental e promove efeito calmante.

iStock

Erva-cidreira alivia ansiedade, insônia e suaviza dores.

Istock

Passiflora, valeriana e lavanda relaxam, reduzem ansiedade e induzem sono.

Getty Images

Chá verde descafeinado, rico em L-teanina, melhora qualidade do sono.

iStock/VivaBem

Para saber mais, acesse VivaBem.

Getty Images
Veja aqui
Publicado em 24 de setembro de 2025.

Comunicar Erro

Veja Também