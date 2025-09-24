6 soníferos naturais que acalmam e te ajudam a dormir melhor

Dormir mal afeta humor, energia e saúde; 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia.
Problema está ligado a pressão alta, depressão e obesidade.
Higiene do sono ajuda: evitar telas, manter ambiente escuro e silencioso, usar técnicas de relaxamento.
Alimentação também influencia; alguns chás ajudam o corpo a descansar.
Café, chocolate e chás com cafeína são inimigos do sono e devem ser evitados à tarde e à noite.
Camomila reduz agitação mental e promove efeito calmante.
Erva-cidreira alivia ansiedade, insônia e suaviza dores.
Passiflora, valeriana e lavanda relaxam, reduzem ansiedade e induzem sono.
Chá verde descafeinado, rico em L-teanina, melhora qualidade do sono.
