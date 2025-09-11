5 exercícios muito simples para fortalecer as costas e melhorar a postura

Manter a coluna ereta promove saúde, equilíbrio muscular, melhora da respiração e circulação sanguínea.

Maus hábitos posturais podem causar fadiga, cãibras, dores crônicas e alterações na coluna, como escoliose e hipercifose.

O desalinhamento corporal também afeta órgãos internos, interferindo em funções vitais como respiração e digestão.

Exercício de extensão de tronco fortalece a lombar, erguendo tronco e pernas simultaneamente de bruços.

Prancha fortalece o core, mantendo corpo alinhado e abdômen contraído sobre antebraços e ponta dos pés.

Alongamento do piriforme, sentado e cruzando pernas, relaxa a musculatura dos glúteos.

Elevação de quadril e lateral de perna fortalecem glúteos, lombar e quadris, estabilizando a coluna.

Ergonomia no trabalho, altura correta de mesa e monitor na linha dos olhos previnem má postura.

Pausas regulares, respiração profunda e respeitar limites do corpo ajudam a manter coluna saudável e flexível.

Publicado em 11 de setembro de 2025.

