5 truques para perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo

Ganhar músculos e perder peso é desafiador: Esses objetivos requerem estratégias opostas - hipertrofia demanda excesso calórico, enquanto perda de gordura exige déficit calórico.
Treinamento resistido para hipertrofia: Exercícios como musculação, com cargas adequadas e volumes planejados, são essenciais para o ganho de massa muscular.
Déficit calórico para perda de gordura: Consuma menos calorias do que gasta, combinando uma dieta equilibrada com exercícios aeróbicos como corrida ou bike.
Peso certo na musculação: Escolha cargas que permitam entre 8 e 12 repetições. Caso consiga realizar mais movimentos, aumente o peso.
Exercícios compostos são prioritários: Movimentos como agachamento, levantamento terra e remadas ativam grandes grupos musculares e estimulam a produção de testosterona.
Aeróbicos com moderação: Faça exercícios cardiovasculares até três vezes por semana, por cerca de 30 minutos. Prefira treinos intervalados para equilibrar queima de gordura e preservação muscular.
Alimentação equilibrada e proteínas: Consuma alimentos saudáveis, mantenha o déficit calórico e priorize a ingestão de proteínas, essenciais para construir músculos.
Descanso e sono de qualidade: O corpo precisa de tempo para se recuperar e produzir hormônios como o GH, que favorecem o ganho de massa muscular.
Tetra Images/Getty Images/Tetra images RF
