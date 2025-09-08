3 em 1: pílula combinada é aposta para tratamento da pressão alta

A baixa adesão a medicamentos é desafio global em doenças como hipertensão e diabetes; pílulas combinadas surgem como solução para simplificar tratamentos.
Hipertensão afeta mais de 1 bilhão de pessoas e muitas não controlam a pressão por precisar de vários remédios, dificultando adesão.
O estudo brasileiro OPTION TREAT, apresentado em Madri e publicado em revista internacional, testou nova pílula tripla contra hipertensão resistente.
O ensaio clínico foi randomizado, duplo-cego e duplo-dummy, garantindo rigor científico e resultados confiáveis.
A nova pílula combina candesartana, anlodipino e clortalidona, comparada a tripla já existente com valsartana, anlodipino e hidroclorotiazida.
Em 12 semanas, reduziu mais a pressão arterial sistólica e diastólica que o controle, confirmando eficácia e segurança.
Eventos adversos foram baixos e semelhantes entre os grupos, com boa adesão ao tratamento em ambos.
É a primeira combinação tripla no Brasil a conter clortalidona, um diurético mais potente que diferencia a fórmula.
A aprovação depende da Anvisa, mas o estudo aponta avanço promissor para melhorar controle da hipertensão e qualidade de vida.
Para saber mais, acesse VivaBem.