15 maneiras diferentes de diminuir a barriga comprovadas pela ciência

A gordura abdominal é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e inflamações crônicas.
Pequenas mudanças na alimentação e no estilo de vida podem reduzir significativamente a gordura visceral e melhorar a saúde.
Coma mais fibras solúveis: aumentam saciedade, reduzem absorção de gorduras e açúcares.
Evitar gordura trans: presente em ultraprocessados; eleva colesterol ruim e gordura abdominal.
Moderar álcool: consumo excessivo aumenta medida da cintura.
Mais proteína: promove saciedade, preserva massa muscular e acelera metabolismo.
Reduzir estresse: cortisol alto aumenta acúmulo de gordura abdominal.
Limitar açúcar: excesso, inclusive natural, favorece gordura visceral.
Exercícios aeróbicos: queimam calorias e reduzem gordura na cintura.
Menos carboidratos refinados: priorizar integrais para melhorar metabolismo.
Musculação: preserva músculos, acelera metabolismo e reduz gordura visceral.
Chá verde: cafeína e EGCG ajudam no metabolismo e reduzem gordura abdominal.
