15 maneiras diferentes de diminuir a barriga comprovadas pela ciência

A gordura abdominal é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e inflamações crônicas.

Pequenas mudanças na alimentação e no estilo de vida podem reduzir significativamente a gordura visceral e melhorar a saúde.

Coma mais fibras solúveis: aumentam saciedade, reduzem absorção de gorduras e açúcares.

Evitar gordura trans: presente em ultraprocessados; eleva colesterol ruim e gordura abdominal.

Moderar álcool: consumo excessivo aumenta medida da cintura.

Mais proteína: promove saciedade, preserva massa muscular e acelera metabolismo.

Reduzir estresse: cortisol alto aumenta acúmulo de gordura abdominal.

Limitar açúcar: excesso, inclusive natural, favorece gordura visceral.

Exercícios aeróbicos: queimam calorias e reduzem gordura na cintura.

Menos carboidratos refinados: priorizar integrais para melhorar metabolismo.

Musculação: preserva músculos, acelera metabolismo e reduz gordura visceral.

Chá verde: cafeína e EGCG ajudam no metabolismo e reduzem gordura abdominal.

Publicado em 02 de setembro de 2025.

